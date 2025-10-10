Les Harlem Globetrotters – The 100 Year Tour Palais des Sports Beaulieu / H Arena Nantes

Les Harlem Globetrotters – The 100 Year Tour Palais des Sports Beaulieu / H Arena Nantes vendredi 27 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 20:30 –

Figures emblématiques du basketball et pionniers dans leur domaine du show, Les Harlem Globetrotters annoncent que la France sera une étape majeure de leur tournée anniversaire à l’occasion de leurs 100 ans. Cette tournée, la plus mythique de leur histoire et unique en son genre, sera l’occasion de célébrer 100 ans de performances spectaculaires inégalables, 100 ans d’effet « Waou » et 100 ans de pur spectacle de basket s’inscrivant dans l’histoire des Harlem Globetrotters. Entre dunks acrobatiques et passes techniques inattendues, le public pourra assister à des actions uniques qui ont fait la renommée mondiale de cette équipe légendaire dont seuls les Harlem Globetrotters ont le secret ! L’équipe a contribué à l’intégration des femmes dans le basket professionnel et demeure la première équipe à avoir donné une portée mondiale à ce sport, enthousiasmant des milliers de spectateurs dans le monde. Les nouvelles générations de joueurs et de joueuses sont devenues de véritables stars sur le terrain comme sur les écrans, rendant les Harlem Globetrotters inégalés à ce jour, tant par leur portée, leur impact, leur notoriété, que par la symbolique qu’ils représentent en tant qu’ « Ambassadeurs de bonne volonté ». Composée aujourd’hui d’athlètes hommes et femmes de haut niveau, l’équipe détient plus de 60 records au Guinness World Records, dont 18 établis l’an dernier — un record absolu tous sports confondus.

Palais des Sports Beaulieu / H Arena Île de Nantes Nantes 44200

