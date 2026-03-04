LES HARLEY’S – TINA TURNER EXPERIENCE, Département du Loiret,

LES HARLEY’S – TINA TURNER EXPERIENCE Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Un spectacle vibrant et puissant dédié à l’inoubliable Tina Turner, surnommée à juste titre The Queen of Rock’n’Roll.

Interprété par la talentueuse Angéline ANNONIER, accompagnée de ses danseuses, ce concert promet une expérience énergique, festive et intergénérationnelle, où le public chantera en chœur de nombreux tubes légendaires : The Best, Proud Mary, Nutbush, We Don’t Need Another Hero.

