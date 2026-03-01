Les harpes et contes fêtent le printemps

1 Place de la Montagne Verte Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Trois jeunes élèves harpistes de la classe de Aude Gary, professeur au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Colmar, interpréteront des airs de leur répertoire. Ces compositions musicales seront habillées par des légendes inspirées du printemps et animées par deux conteuses bénévole de l’Association des Amis de la Bibliothèque de Colmar. 0 .

1 Place de la Montagne Verte Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 70 bibliotheque@colmar.fr

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English :

L’événement Les harpes et contes fêtent le printemps Colmar a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de Colmar