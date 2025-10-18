Les Hauts-de-France réparent ! Et le QG d’Henriette fait partie de l’aventure ! Le QG d’Henriette Amiens

Les Hauts-de-France réparent ! Et le QG d’Henriette fait partie de l’aventure ! Samedi 18 octobre, 10h00 Le QG d’Henriette Somme

Sur inscription

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T17:00:00

De 10h à 17h

Au QG d’Henriette, 7 rue Henriette Dumuin à Amiens

Ne jetons plus, réparons ensemble !

Venez avec vos petits objets, appareils ou vêtements à réparer, et participez à cette journée conviviale où entraide et durabilité sont à l’honneur.

Sur inscription, les places sont limitées !

Le QG d'Henriette 7 rue Henriette Dumuin 80000 Amiens leqgdhenriette@apf.asso.fr 03 22 45 75 00

