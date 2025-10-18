Les Hauts-de-France réparent ! Et le QG d’Henriette fait partie de l’aventure ! Le QG d’Henriette Amiens
Les Hauts-de-France réparent ! Et le QG d’Henriette fait partie de l’aventure ! Le QG d’Henriette Amiens samedi 18 octobre 2025.
Les Hauts-de-France réparent ! Et le QG d’Henriette fait partie de l’aventure ! Samedi 18 octobre, 10h00 Le QG d’Henriette Somme
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T17:00:00
Fin : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T17:00:00
Samedi 18 octobre 2025
De 10h à 17h
Au QG d’Henriette, 7 rue Henriette Dumuin à Amiens
Ne jetons plus, réparons ensemble !
Venez avec vos petits objets, appareils ou vêtements à réparer, et participez à cette journée conviviale où entraide et durabilité sont à l’honneur.
Sur inscription, les places sont limitées !
Le QG d’Henriette 7 rue Henriette Dumuin 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « leqgdhenriette@apf.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 22 45 75 00 »}]
Ne jetons plus, réparons ensemble ! Venez avec vos petits objets, appareils ou vêtements à réparer, et participez à cette journée conviviale où entraide et durabilité sont à l’honneur.