Les Hay Babies + MONOKINI Amiens

Les Hay Babies + MONOKINI

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Les Hay Babies Folk-Rock Pluriel | CAN 22:00

Les Hay Babies avancent leur folk-rock pluriel et pétillant depuis plus d’une décennie, renouvelant leur proposition musicale à chaque parution.

Un EP indie-folk/country 2012, un premier album aux sonorités folk-rock deux ans plus tard, le rock 60s/70s et les ballades 80s suivent en 2016, puis la pop/disco 70s et enfin le roots rock sur leur dernier album . Des changements de caps mais un horizon toujours radieux.

Monokini Rock 60s | FR 21:00

Monokini s’émancipie dans son hommage 60s pour explorer un terrain plus libre, psyché, dadaïste et électronique, sans toutefois renier ses racines. Sur scène, compositions et pépites d’époque s’entremêlent dans un joyeux tourbillon twist et rock’n’roll.

Les Hay Babies Folk-Rock Pluriel | CAN 22:00

Les Hay Babies avancent leur folk-rock pluriel et pétillant depuis plus d’une décennie, renouvelant leur proposition musicale à chaque parution.

Un EP indie-folk/country 2012, un premier album aux sonorités folk-rock deux ans plus tard, le rock 60s/70s et les ballades 80s suivent en 2016, puis la pop/disco 70s et enfin le roots rock sur leur dernier album . Des changements de caps mais un horizon toujours radieux.

Monokini Rock 60s | FR 21:00

Monokini s’émancipie dans son hommage 60s pour explorer un terrain plus libre, psyché, dadaïste et électronique, sans toutefois renier ses racines. Sur scène, compositions et pépites d’époque s’entremêlent dans un joyeux tourbillon twist et rock’n’roll. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Hay Babies Folk-Rock Pluriel | CAN 22:00

Les Hay Babies have been advancing their plural, sparkling folk-rock for over a decade, renewing their musical proposition with each release.

An indie-folk/country EP in 2012, a folk-rock-sounding debut album two years later, 60s/70s rock and 80s ballads followed in 2016, then 70s pop/disco and finally roots rock on their latest album ??????????. Changes of direction, but always a radiant horizon.

Monokini Rock 60s | FR 21:00

Monokini have emancipated themselves in their 60s homage to explore a freer, psychedelic, Dadaist and electronic terrain, without denying their roots. On stage, compositions and vintage nuggets intermingle in a joyous whirlwind of twist and rock’n’roll.

L’événement Les Hay Babies + MONOKINI Amiens a été mis à jour le 2026-02-13 par OT D’AMIENS