LES HEBDOS DE L’ÉTÉ MUDDY BOURBON Saint-Étienne-Vallée-Française

Place de la Mairie Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Début : 2025-07-12 20:00:00

2025-07-12

Concert de 8 musiciens pour un voyage dans le sud des Etats-Unis du début du siècle dernier !

Concert du groupe Muddy Bourbon sur la place de la Mairie, à St-Etienne-Vallée-Française.

Réinterprète à sa sauce les premiers disques de blues drogues à Memphis, entourloupes à New Orleans, femmes insoumises et alcools frelatés … 8 musiciens pour un voyage dans le sud des Etats-Unis du début du siècle dernier ! .

Place de la Mairie Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 70 21 83 65

English :

An 8-piece concert that takes you on a journey through the American South at the turn of the last century!

German :

Konzert mit 8 Musikern für eine Reise in den Süden der USA zu Beginn des letzten Jahrhunderts!

Italiano :

Un concerto di 8 elementi che vi porterà in un viaggio attraverso il sud degli Stati Uniti all’inizio del secolo scorso!

Espanol :

Un concierto de 8 músicos que le llevará de viaje por el sur de Estados Unidos a principios del siglo pasado

