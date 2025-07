LES HEBDOS DE L’ÉTÉ SO LUNE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

LES HEBDOS DE L’ÉTÉ SO LUNE Pont de Montvert Sud Mont Lozère lundi 14 juillet 2025 .

LES HEBDOS DE L’ÉTÉ SO LUNE

Le quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Concert du groupe So Lune (chanteuse violoncelliste et beatmaker) sur le quai au Pont de Montvert.

Concert du groupe So Lune sur le quai au Pont de Montvert.

C’est une sœur et un frère Romane, chanteuse violoncelliste et Joseph, beatmaker. Inspirés par des artistes comme The Dø, Camille et Lauryn Hill, entre cultures urbaines et influences lyriques, le duo propose une musique de caractère aux sonorités électro pop, trip-hop et hip-hop progressif. Sur scène, ils explorent la culpabilité du monde et un appétit de vivre sans limite. Deux êtres cosmiques et magnétiques. .

Le quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 70 21 83 65

English :

Concert by the group So Lune (singer, cellist and beatmaker) on the quay at Pont de Montvert.

German :

Konzert der Gruppe So Lune (Sängerin, Cellistin und Beatmakerin) auf dem Kai in Le Pont de Montvert.

Italiano :

Concerto del gruppo So Lune (cantante, violoncellista e beatmaker) sulla banchina del Pont de Montvert.

Espanol :

Concierto del grupo So Lune (cantante, violonchelista y beatmaker) en el muelle de Pont de Montvert.

L’événement LES HEBDOS DE L’ÉTÉ SO LUNE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2025-06-28 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère