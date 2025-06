Les herbes de la saint Jean Carennac 28 juin 2025 09:45

Lot

Les herbes de la saint Jean Place de l’ancienne école Carennac Lot

Début : 2025-06-28 09:45:00

Les rencontres plantes et cie se penchent sur les relations entre humains et végétaux, entre humains et monde vivant. Elles visent à diffuser des connaissances de manière à la fois scientifique et sensible, et à favoriser les liens.

Cette journée donc autour des herbes et des contes de la saint Jean

Balade sur inscription

9h45-12h30 Balade contée avec Sophie Lemonnier, ethnobotaniste et conteuse

16h30 Atelier bouquets de la saint Jean avec Sarah Dissac

18h30 Construction bûcher du feu de la saint Jean (sauf si interdit sècheresse)

19h30 Pique nique tiré du sac

21h Contes autour du feu avec Sophie Lemonnier

Journée organisée avec l’association vivre ensemble à Carennac .

Place de l’ancienne école

Carennac 46110 Lot Occitanie

English :

Les rencontres plantes et cie look at the relationships between humans and plants, and between humans and the living world. They aim to disseminate knowledge in a way that is both scientific and sensitive, and to encourage links.

This day, then, is all about herbs and tales of Saint John

Stroll on registration

German :

Die Begegnungen mit Pflanzen und Co. beschäftigen sich mit den Beziehungen zwischen Menschen und Pflanzen sowie zwischen Menschen und der lebenden Welt. Ziel ist es, Wissen auf wissenschaftliche und zugleich sensible Weise zu verbreiten und Verbindungen zu fördern.

Dieser Tag dreht sich also um Kräuter und die Geschichten des Johannistages

Spaziergang nach Anmeldung

Italiano :

Les rencontres plantes et cie si occupano delle relazioni tra l’uomo e le piante e tra l’uomo e il mondo vivente. Il loro obiettivo è quello di diffondere la conoscenza in modo scientifico e sensibile e di incoraggiare i legami tra le persone.

Questa giornata, quindi, è tutta dedicata alle erbe e ai racconti di San Giovanni

Iscrizione alla passeggiata

Espanol :

Les rencontres plantes et cie examinan las relaciones entre los seres humanos y las plantas, y entre los seres humanos y el mundo vivo. Su objetivo es divulgar los conocimientos de forma científica y sensible a la vez, y fomentar los vínculos entre las personas.

Así pues, esta jornada gira en torno a las hierbas y los cuentos de San Juan

Inscripción a la marcha

