Les Herbes Folles Boutique éphémère d'artisanat local Ecluse de la Charme Saint-Victor-sur-Ouche Côte-d'Or

Début : 2025-06-24 11:00:00

fin : 2025-08-29 18:00:00

2025-06-24

Quatre artisanes se rassemblent et ouvrent une boutique éphémère d’artisanat local cet été à l’Ecluse de la Charme.

Leurs ateliers implantés à Saint-Jean de Bœuf, Barbirey-sur-Ouche et Veuvey-sur-Ouche, Lise, Maëlle, Marie-Paule et Mathilde vous accueilleront tout l’été du mercredi au dimanche à l’Ecluse de la Charme 28S. Venez découvrir leurs créations autour du bois, du papier et de la céramique. Un lieu propice à l’échange autour de leurs pratiques et une boutique partagée pour mettre en lumière l’artisanat de notre territoire.

Mais qui sont-elles ?

– L’Atelier de Lise

Passionnée par la nature et le travail du bois, Lise Lemoine réalise des créations décoratives, utilitaires ainsi que des jouets pour enfants. Elle s’inspire de son environnement et de la beauté luxuriante qu’offre la vallée et laisse jaillir l’élan du cœur pour créer dans la lumière, à la main de A à Z dans son atelier. Respecter la matière tout en jouant avec elle pour donner vie à l’imaginaire avec un soupçon de poésie.

– Au Chêne Bleu

Entre bijoux de bois et marionnettes..

Au cœur de la Vallée, dans le petit village de Barbirey-sur-Ouche, se trouve l’atelier Au Chêne Bleu. Des ses petites mains, Maëlle Lignier sculpte, ponce, polit, cire, façonne le bois au gré des envies et de l’air du temps. Naissent alors des bijoux artisanaux ou de petits objets de décorations, tous empreints de la nature environnante. Mais n’oublions pas les marionnettes ! Faites de papier mâché, d’imaginaire et de rêve…

– Les Poissons Louches

L’Art quelqu’il soit s’offre en partage et est source d’échange. Marie-Paule Rollet est céramiste a Veuvey-sur-Ouche et façonne la Terre de Bourgogne. Créées dans le courant de son ressenti et de ses émotions, chaque pièce raconte une histoire, son histoire au fil de l’eau. Au fil des eaux. Au fil du temps. Ainsi est née la collection « Les poissons Louches ».

– Plume Daurée

Plume Daurée, c’est un hommage.

Hommage à son aïeul, Paul Demeure, potier en Vallée Noire. La terre pour Mathilde Gazin, est l’élément du lien, de l’histoire, de la sensation, de la résilience et in fine, de la sublimation. Mathilde est sensible à son environnement d’adoption de la Vallée de l’Ouche. Elle pose son regard sur le vivant, s’inspire de ce qui l’entoure et le represente au travers de cyanotypes et linogravures.

Pour découvrir leurs univers, rendez-vous à l’Ecluse de la Charme à Saint-Victor-sur-Ouche du 24 juin 2025 au 29 août 2025. Une permanence sera assurée par les quatre artisanes du mercredi au samedi de 11h à 18h, et le dimanche de 11h à 13h. Venez les rencontrer ! .

Ecluse de la Charme

Saint-Victor-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 45 45 19

