Les Herbes folles : Les troupes des 15-25 ans sur scène ADEC-Maison du Théâtre Amateur Rennes 3 et 4 avril Gratuit

Ce week-end, l’ADEC-Maison du Théâtre Amateur de Rennes offre le plateau à 5 troupes pour 5 créations inédites, gratuites pour le public.

Au-delà des ateliers théâtre individuels, comment encourager et valoriser les 15-25 ans qui s’engagent dans la création collective et la mise en place de troupes de théâtre amateur autonomes ?

Ce week-end, l’ADEC-Maison du Théâtre Amateur de Rennes offre le plateau à 5 troupes pour 5 créations inédites,

gratuites pour le public.

VENDREDI 3 AVRIL À 19H

La Résistible Ascension d’Arturo Ui | par le club théâtre de Science Po Rennes

D’après B. Brecht. Une satire qui retrace l’ascension du fascisme, en dévoile les mécanismes et dénonce le réseau des complicités.

SAMEDI 4 AVRIL DE 16H A 19H

Une salle de répétition | par la Troupe de ta sœur

Une création de la troupe. Un aperçu de la vie d’un atelier théâtre, entre écriture d’un spectacle, dynamiques collectives et amitiés…

Thérèse Raquin | par Imagine ça

Un extrait de l’adaptation du roman d’E. Zola. Coincée dans un quotidien étriqué, Thérèse envisage le meurtre de son mari, aidée par son amant…

La Visite de la vieille dame | par Conti Cour Conti Jardin

Un extrait de la pièce de F. Dürrenmatt. Une vieille dame revient dans son village natal. Elle est richissime, le village est au bord de la faillite et elle est bien décidée à prendre sa revanche.

Pourquoi l’alcool ? | par le Pillicollectif

D’après N. Prugnard. Pourquoi boit-on ? Le manque d’un Dieu ? Ce vide qu’on découvre un jour d’adolescence. Comment faire entendre là où ça meurt à l’intérieur ? Comment recueillir les bourrasques ?

Pour mieux se connaitre et approfondir leur passion commune du théâtre, les 5 troupes seront dimanche accueillis par la médiatrice et le régisseur de l’ADEC pour des ateliers lectures à voix haute sur scène et initiation à la régie…

De quoi bien préparer l’avenir !

Un évènement en partenariat avec l’Union Ouest FNCTA.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-03T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-04T19:00:00.000+02:00

1

https://adec-theatre-amateur.fr/

ADEC-Maison du Théâtre Amateur 45 rue Papu Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

