Les Héritières de Rābiʿa al-ʿAdawiyya Le 360 Paris Music Factory Paris vendredi 5 septembre 2025.

À l’occasion du Mawlid al Nabawi, fête commémorant la naissance du prophète Muhammad, l’ICI invite Carole Latifa Ameer, historienne de l’art et spécialiste du soufisme, à imaginer une création musicale qui met à l’honneur les traditions féminines autour de cette célébration.

Depuis plus de quinze siècles, dans l’intimité des foyers, au sein des mosquées et des confréries, les femmes chantent la lumière prophétique. Leurs voix, de génération en génération, ont tissé un matrimoine poétique, musical et spirituel d’une grande richesse.

Avec la participation du Samaa Orchestra et des choeurs féminins Alawiyya d’Île de France et Astre d’orient, ce concert rend hommage à l’héritage matrilinéaire et à Rābiʿa al-ʿAdawiyya, mystique et poétesse du 8e siècle considérée comme la mère des soufis.

Le vendredi 05 septembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

Sur réservation

Placement libre

Tarif plein Orchestre (cat. 1) : 25 euros

Tarif réduit Orchestre (cat. 1) : 15 euros

Tarif Balcon (Cat. 2) : 20 euros

Tarif Balcon visibilité réduite (Cat. 3) : 13 euros

Tarif Assis-debout (Cat. 4) : 5 euros

Tout public.

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris