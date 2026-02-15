Les héroïnes Médiathèque La Ruche Sens

Les héroïnes

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Gratuit

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-31

2026-03-02

Cette exposition rend hommage aux femmes dont l’action contre l’esclavage et le colonialisme a été, pour beaucoup d’entre elles, occultée.

En partenariat avec le MRAP .

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13

