Les héros de la nuit magie nocturne et marais mystérieux Le Port Le Mazeau

Les héros de la nuit magie nocturne et marais mystérieux

Le Port Embarcadère de la Venise Verte Le Mazeau Vendée

Tarif : – – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-06-01

Une aventure sensorielle unique, entre ombres et reflets, où les plus courageux réveilleront leur âme d’explorateur

La brume tombe lentement sur le Marais Poitevin… Plus un bruit, plus un souffle… Seuls quelques regards malicieux vous scrutent, dissimulés entre les roseaux. De petits yeux ronds, intrigués, parfois espiègles, semblent vous inviter à pénétrer leur royaume.

Alors que le crépuscule enveloppe les canaux, votre embarcation glisse en silence dans ce labyrinthe végétal. Chaque virage vous plonge un peu plus dans un monde hors du temps, où l’imaginaire se mêle au réel.

Tendez l’oreille entendez-vous le murmure de notre mystérieuse Dame Blanche ?

Accompagnés d’un batelier, vous partirez à la découverte nocturne de la Venise Verte. Une aventure sensorielle unique, entre ombres et reflets, où les plus courageux réveilleront leur âme d’explorateur.

1 heure

Départ de la balade quelques minutes avant le coucher du soleil.

24€/personne

Réservation obligatoire au 02 51 52 90 73 .

Le Port Embarcadère de la Venise Verte Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 90 73

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English :

A unique sensory adventure, between shadows and reflections, where the most courageous will awaken their explorer?s soul

L’événement Les héros de la nuit magie nocturne et marais mystérieux Le Mazeau a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin