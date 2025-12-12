Les héros font leur l’oie Saint-Léger-sous-Beuvray

Les héros font leur l’oie

SALLE DES FETES Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2026-02-20 14:30:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Jeu de l’oie géant mêlant épreuves sportives, surprises et culture générale.

Évoluez, rechercher les indices pour découvrir le héros qui se cache en vous… .

