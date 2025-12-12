Les héros font leur l’oie Saint-Léger-sous-Beuvray
Les héros font leur l’oie Saint-Léger-sous-Beuvray vendredi 20 février 2026.
SALLE DES FETES Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-02-20 14:30:00
Jeu de l’oie géant mêlant épreuves sportives, surprises et culture générale.
Évoluez, rechercher les indices pour découvrir le héros qui se cache en vous… .
