Les heures artistiques spectacle de Mirage de la compagnie Cirq’O Vent Camiers

Les heures artistiques spectacle de Mirage de la compagnie Cirq’O Vent

Esplanade de sainte Cécile Camiers Pas-de-Calais

Début : 2025-08-26

fin : 2025-08-26

2025-08-26

c’est un spectacle multidisciplinaire qui invite le public à plonger dans un univers à la fois onirique et profondément humain. A 19h30 .

Esplanade de sainte Cécile Camiers 62176 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 72 18 officedetourisme@camiers.fr

