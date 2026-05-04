Les heures bleues Château Saint Antoine Marseille 11e Arrondissement

Marseille 11e Arrondissement

Les heures bleues

Du mercredi 1er au vendredi 3 juillet 2026 à partir de 19h. Château Saint Antoine 10 bd Jules Sebastianelli Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-01

Un festival autour de la voix, 6ème édition.

Pour sa 6e édition, le festival les heures bleues proposera un fil d’ariane autour de la voix, portant appui sur ses valeurs humanistes, méditerranéennes et pour la jeunesse.



Pendant trois jours, artistes et public seront réunis sous la voûte étoilée pour partager le plaisir des rencontres, de l’écoute, des échanges et de la découverte. Au rythme des happy’hours, impromptus musicaux, mini-concerts, des “primis” avec les jeunes talents de l’IESM et d’un concert ou spectacle différent chaque soir, le domaine du Château Saint-Antoine prendra ainsi ses quartiers d’été sous le signe des Arts et de la Culture.



Programme

Mercredi 1er juillet

19h00 Happy’hours “Paulette”

21h00 Primis IESM “Soirée Corse”

21h45 Concert Spectacle “A filetta”



Jeudi 2 juillet

19h00 Happy’hours “Santa Pop”

21h00 Primis IESM “Ensemble de Percussions”

21h45 Concert Spectacle “Les Stentors”



Vendredi 3 juillet

19h00 Happy’hours

21h00 Primis IESM “Trios autour du piano”

21h45 Concert Spectacle “Un soir à l’Opéra” .

Château Saint Antoine 10 bd Jules Sebastianelli Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A festival around the voice, 6th edition.

L’événement Les heures bleues Marseille 11e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille