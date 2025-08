Les Heures culturelles de Ferrassou Lieu-dit Ferrassou Saint-Sylvestre-sur-Lot

Le Fonds de dotation Ferrassou pour la Création et la Culture a le plaisir de vous convier aux 5 premiers concerts dans son tout nouvel auditorium de la salle médiévale du château de Ferrassou. Les pianistes joueront sur un piano historique Érard de 1842 nouvellement restauré.

Lieu-dit Ferrassou Château de FERRASSOU Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Les Heures culturelles de Ferrassou

The Fonds de dotation Ferrassou pour la Création et la Culture is delighted to invite you to the first 5 concerts in its brand-new auditorium in the medieval hall of the Château de Ferrassou. The pianists will play on a newly restored historic 1842 Érard piano.

German : Les Heures culturelles de Ferrassou

Der Stiftungsfonds Ferrassou pour la Création et la Culture freut sich, Sie zu den ersten fünf Konzerten in seinem brandneuen Auditorium im mittelalterlichen Saal des Schlosses Ferrassou einzuladen. Die Pianisten werden auf einem historischen, neu restaurierten Érard-Klavier aus dem Jahr 1842 spielen.

Italiano :

Il Fondo di dotazione per la creazione e la cultura di Ferrassou è lieto di invitarvi ai primi 5 concerti nel suo nuovissimo auditorium nella sala medievale del Castello di Ferrassou. I pianisti suoneranno su uno storico pianoforte Érard del 1842 appena restaurato.

Espanol : Les Heures culturelles de Ferrassou

El Fondo Ferrassou para la Creación y la Cultura se complace en invitarle a los 5 primeros conciertos en su flamante auditorio del salón medieval del castillo de Ferrassou. Los pianistas tocarán en un piano histórico Érard de 1842 recientemente restaurado.

