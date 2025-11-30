Les Heures d’orgue de Saint-Victor Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Les Heures d’orgue de Saint-Victor

Dimanche 30 novembre 2025 à partir de 17h.

Dimanche 28 décembre 2025 à partir de 17h.

Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 17h.

Dimanche 22 février 2026 à partir de 17h.

Dimanche 29 mars 2026 à partir de 17h.

Dimanche 26 avril 2026 à partir de 17h.

Dimanche 28 juin 2026 à partir de 17h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30 2025-12-28 2026-01-25 2026-02-22 2026-03-29 2026-04-26 2026-06-28

L’orgue remarquable de l’abbaye fait partie du patrimoine marseillais, et plus largement du patrimoine historique de la Provence.

Venez écouter les grandes orgues de Saint-Victor, grâce à l’Association Culturelle Orgue de Saint Victor.







Les concerts sont retransmis sur grand écran.





Le buffet classique de l’orgue à deux corps a été reconstitué en 1974 et la partie instrumentale de Zeiger réutilise des tuyaux du XVIIe.et du XVIIIe. siècles. Plusieurs reconstructions de l’orgue reconstruction d’un instrument romantique et reconstructions harmonique. La partie instrumentale est inscrite dans l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.







Les organistes:





30 novembre à 17h Nicolas Loth



28 décembre à 17h concert de Noël par les organistes de St Victor.



25 janvier à 17h Elise Lancerotto



22 février à 17h Guillaume Gionta



29 mars à 17h Jean-Jacques Tournebise



26 avril à 17h Laure Janet



28 juin à 17h Antoine et Stéphane Eliot







Libre participation aux frais. .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ACGOSV@gmail.com

English :

The abbey’s remarkable organ is part of Marseille’s heritage, and more broadly of Provence’s historical heritage.

German :

Die bemerkenswerte Orgel der Abtei ist Teil des Kulturerbes von Marseille und im weiteren Sinne des historischen Erbes der Provence.

Italiano :

Il notevole organo dell’abbazia fa parte del patrimonio di Marsiglia e, più in generale, del patrimonio storico della Provenza.

Espanol :

El notable órgano de la abadía forma parte del patrimonio de Marsella y, más ampliamente, del patrimonio histórico de Provenza.

