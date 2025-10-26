Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud LOURDES Lourdes
Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud
LOURDES Eglise du Sacré-Coeur Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-26 16:30:00
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud
Chaque dernier dimanche du mois à 16 h 30
Marc Meyraud, titulaire du grand orgue du Sacré-Cœur propose un festival permanent d’une heure.
Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements au 05 62 42 54 57
LOURDES Eglise du Sacré-Coeur Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57
English :
Les heures d?orgue: the organ from A to Z by Marc Meyraud
Every last Sunday of the month at 4:30 pm
Marc Meyraud, titular of the Sacré-C?ur organ, presents a permanent one-hour festival.
Free and open to all.
Information: 05 62 42 54 57
German :
Orgelstunden: Orgel von A bis Z von Marc Meyraud
Jeden letzten Sonntag im Monat um 16:30 Uhr
Marc Meyraud, Inhaber der großen Orgel von Sacré-C?ur, bietet ein permanentes einstündiges Festival an.
Kostenlos und offen für alle.
Informationen unter 05 62 42 54 57
Italiano :
Ore d’organo: l’organo dalla A alla Z di Marc Meyraud
Ogni ultima domenica del mese alle 16.30
Marc Meyraud, organista titolare dell’organo del Sacro Cuore, presenta un festival permanente di un’ora.
Gratuito e aperto a tutti.
Informazioni al numero 05 62 42 54 57
Espanol :
Las horas del órgano: el órgano de la A a la Z por Marc Meyraud
Todos los últimos domingos de mes a las 16.30 horas
Marc Meyraud, organista titular del órgano del Sacré-Cœur, presenta un festival permanente de una hora.
Gratuito y abierto a todos.
Información en el 05 62 42 54 57
