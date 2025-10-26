Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud LOURDES Lourdes

LOURDES Eglise du Sacré-Coeur Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-26 16:30:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Chaque dernier dimanche du mois à 16 h 30

Marc Meyraud, titulaire du grand orgue du Sacré-Cœur propose un festival permanent d’une heure.

Gratuit et ouvert à tous.

Renseignements au 05 62 42 54 57

LOURDES Eglise du Sacré-Coeur Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57

English :

Les heures d?orgue: the organ from A to Z by Marc Meyraud

Every last Sunday of the month at 4:30 pm

Marc Meyraud, titular of the Sacré-C?ur organ, presents a permanent one-hour festival.

Free and open to all.

Information: 05 62 42 54 57

German :

Orgelstunden: Orgel von A bis Z von Marc Meyraud

Jeden letzten Sonntag im Monat um 16:30 Uhr

Marc Meyraud, Inhaber der großen Orgel von Sacré-C?ur, bietet ein permanentes einstündiges Festival an.

Kostenlos und offen für alle.

Informationen unter 05 62 42 54 57

Italiano :

Ore d’organo: l’organo dalla A alla Z di Marc Meyraud

Ogni ultima domenica del mese alle 16.30

Marc Meyraud, organista titolare dell’organo del Sacro Cuore, presenta un festival permanente di un’ora.

Gratuito e aperto a tutti.

Informazioni al numero 05 62 42 54 57

Espanol :

Las horas del órgano: el órgano de la A a la Z por Marc Meyraud

Todos los últimos domingos de mes a las 16.30 horas

Marc Meyraud, organista titular del órgano del Sacré-Cœur, presenta un festival permanente de una hora.

Gratuito y abierto a todos.

Información en el 05 62 42 54 57

