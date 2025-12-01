Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud LOURDES Lourdes

Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud

LOURDES Eglise du Sacré-Coeur Lourdes Hautes-Pyrénées

Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud titulaire du grand orgue du Sacré-Cœur de Lourdes.

Chaque dernier dimanche du mois à 16 h 30

Prochaines dates

– 28 décembre 2025

– 25 janvier 2026

– 10 février 2026

– 29 mars 2026

– 26 avril 2026

Gratuit et ouvert à tous.

LOURDES Eglise du Sacré-Coeur Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57

English :

Les heures d?orgue: l?orgue de A à Z by Marc Meyraud, titular organist at Sacré-C?ur de Lourdes.

Every last Sunday of the month at 4:30 pm

Next dates

– december 28, 2025

– january 25, 2026

– february 10, 2026

– march 29, 2026

– april 26, 2026

Free and open to all.

For further information, please contact us.

German :

Les heures d’orgue: l’orgue de A à Z von Marc Meyraud, Inhaber der großen Orgel von Sacré-C?ur in Lourdes.

Jeden letzten Sonntag im Monat um 16:30 Uhr

Nächste Termine

– 28. Dezember 2025

– 25. Januar 2026

– 10. Februar 2026

– 29. März 2026

– 26. April 2026

Kostenlos und offen für alle.

Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Les heures d’orgue: l’orgue de A à Z di Marc Meyraud, titolare del grande organo del Sacro Cuore di Lourdes.

Ogni ultima domenica del mese alle ore 16.30

Prossime date

– 28 dicembre 2025

– 25 gennaio 2026

– 10 febbraio 2026

– 29 marzo 2026

– 26 aprile 2026

Gratuito e aperto a tutti.

Per ulteriori informazioni, contattateci.

Espanol :

Les heures d’orgue: l’orgue de A à Z de Marc Meyraud, titular del gran órgano del Sacré-Cœur de Lourdes.

El último domingo de cada mes a las 16.30 h

Próximas fechas

– 28 de diciembre de 2025

– 25 de enero de 2026

– 10 de febrero de 2026

– 29 de marzo de 2026

– 26 de abril de 2026

Gratuito y abierto a todos.

Para más información, póngase en contacto con nosotros.

