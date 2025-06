Les Heures Douces Jardins de la Cité du Vitrail Troyes 12 juillet 2025 07:00

Aube

Les Heures Douces Jardins de la Cité du Vitrail Jardins de la Cité du Vitrail Troyes Aube

Tarif : 15 – 15 – 100 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Les Heures Douces vous invitent à vivre un moment suspendu, entre raffinement, terroir et chaleur estivale. Conçu pour les amoureux de gastronomie, du beau et du bon, l’événement célèbre la richesse culinaire auboise au travers de produits locaux soigneusement sélectionnés.



Pas de dress code, mais un goût partagé pour l’élégance simple et la convivialité.



Inscription obligatoire Nombre de places volontairement limité.



>> Au programme



Une formule unique à 65€ par personne tout inclus avec :

– Un panier pique-nique gourmet pour 2 personnes, généreusement garni de produits de qualité issus de producteurs locaux, de l’entrée jusqu’au dessert

– Une bouteille* de Champagne Chassenay d’Arce pour 2 personnes

– L’accès exclusif aux Jardins de la Cité du Vitrail privatisés en dehors des horaires d’ouverture au public

– Tout le nécessaire pour un pique-nique confortable nappe, verres, couverts et bouteilles d’eau à volonté

– L’accès à l’ensemble des animations de la soirée groupe de musique live, bar à champagne, DJ et autres surprises



Rien à prévoir ni à apporter tout est déjà sur place, soigneusement préparé pour vous.



L’événement est accessible uniquement sur inscription.

Les places sont volontairement limitées afin de préserver une atmosphère conviviale, confortable et élégante.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Jardins de la Cité du Vitrail

Troyes 10000 Aube Grand Est contact@lesheuresdouces.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Heures Douces Jardins de la Cité du Vitrail Troyes a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne