Les Heures du Conte Gouffre de Padirac Padirac

– légende Saint Martin : 10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30.

– légende du trésor des anglais : 10h15, 10h45, 11h15, 11h45, 14h15, 14h45, 15h15, 15h45

Une animation familiale entre féérie et mystère du Gouffre de Padirac

Depuis des siècles, le Gouffre de Padirac — jadis surnommé « le trou du diable » — alimente l’imaginaire collectif avec ses récits mêlant trésors enfouis, saints, forces surnaturelles, pactes diaboliques et mystères anciens.

Pendant les Heures du Conte, ces histoires transmises de génération en génération, s’animeront grâce à des guides-bateliers transformés en conteurs de la Belle Époque. Ils raconteront deux légendes majeures qui planent sur le Gouffre : la légende de Saint Martin, contée au bord de l’abîme, et le trésor des Anglais, narré au fond de celle-ci.

Tous les jours , petits et grands, peuvent vivre une expérience immersive et ludique où paroles, jeux d’acteurs et décor se conjuguent pour un moment unique d’émerveillement et de frissons partagés en famille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-01T16:00:00.000+01:00

Gouffre de Padirac Le Gouffre, 46500 Padirac, France Padirac 46500 Lot