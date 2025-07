Les Heures Festives Place André Grosjean Monceaux-le-Comte

Les Heures Festives Place André Grosjean Monceaux-le-Comte vendredi 1 août 2025.

Les Heures Festives

Place André Grosjean Ancien Presbytère de Monceaux-le-Comte Monceaux-le-Comte Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 18:15:00

fin : 2025-08-16 22:00:00

Date(s) :

2025-08-01

Le temps d’un été, participez à un festival de théâtre mêlant spectacles, grand air et convivialité !

Du 01 au 16 août 2025, Les Livreurs et Bookson vous attendent dans l’ancien presbytère de la jolie commune de Monceaux-le-Comte. Que vous soyez Nivernais sur place ou touristes en excursion dans cette belle région, venez changer d’air et participez à toutes nos superbes activités

• Des spectacles Solo Théâtre , un concept de notre invention où un interprète donne vie en une heure à une pièce et ses personnages, vous permettant de découvrir ou redécouvrir des classiques du répertoire !

• Des lectures jeunesses pour les plus petits, où ils sortiront émerveillés des aventures de Peter Pan ou du Professeur Challenger.

• Une exposition des photographes Adrienne Sibelle et Prosper Journée

• Une buvette très accueillante avec des produits locaux et de quoi échanger autour d’un verre sur les spectacles passés.

Informations contact@leslivreurs.com • 06 60 44 53 16 .

Place André Grosjean Ancien Presbytère de Monceaux-le-Comte Monceaux-le-Comte 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

English : Les Heures Festives

German : Les Heures Festives

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Heures Festives Monceaux-le-Comte a été mis à jour le 2025-07-16 par OT TANNAY BRINON CORBIGNY