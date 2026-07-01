Informations pratiques

Soumont

LES HEURES MUSICALES DE L‘ÉGLISE DE SOUMONT

6 Rue des Caves Soumont Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

4 Soirées musicales dans l’église de Soumont durant l’été

Du 30 juillet au 2 août à 19h, 4 soirées musicales dans la magnifique église romane de Soumont (à 5km de Lodève).

Participation libre mais nécessaire.

Réservation possible par SMS. .

6 Rue des Caves Soumont 34700 Hérault Occitanie +33 6 42 58 74 72

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English : LES HEURES MUSICALES DE L‘ÉGLISE DE SOUMONT

4 Musical Evenings at the Soumont Church During the Summer

L’événement LES HEURES MUSICALES DE L‘ÉGLISE DE SOUMONT Soumont a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC