Les heures musicales de Sainte-Radegonde concert de Flamenco route de sainte Radegonde Bon-Encontre dimanche 28 septembre 2025.

route de sainte Radegonde Eglise Sainte-Radegonde Bon-Encontre Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Dans le cadre des heures musicales de Sainte-Radegonde, rendez-vous pour un concert de Flamenco avec FU (Romain FABERS et Xavier UTERS).

route de sainte Radegonde Eglise Sainte-Radegonde Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Les heures musicales de Sainte-Radegonde concert de Flamenco

A Flamenco concert with FU (Romain FABERS and Xavier UTERS) as part of the heures musicales de Sainte-Radegonde.

German : Les heures musicales de Sainte-Radegonde concert de Flamenco

Im Rahmen der « heures musicales de Sainte-Radegonde » treffen Sie sich zu einem Flamenco-Konzert mit FU (Romain FABERS und Xavier UTERS).

Italiano :

Nell’ambito delle « heures musicales de Sainte-Radegonde », godetevi un concerto di flamenco con FU (Romain FABERS e Xavier UTERS).

Espanol : Les heures musicales de Sainte-Radegonde concert de Flamenco

En el marco de las « heures musicales de Sainte-Radegonde », disfrute de un concierto de flamenco con FU (Romain FABERS y Xavier UTERS).

