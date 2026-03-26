Les heures musicales

Salle Léon Le Tutour Plumelin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Par l’école de musique intercommunale Dan ar Braz. De 18h45 à 20h. Ouvert au public, gratuit, sans réservation. .

Salle Léon Le Tutour Plumelin 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 26 42

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English :

L’événement Les heures musicales Plumelin a été mis à jour le 2026-03-23 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE