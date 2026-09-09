Les hirondelles Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Les hirondelles

Marennes L’Estran Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 14:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Et si vieillir était surtout une excellente occasion de rire de nos petites habitudes, de nos souvenirs… et de nous-mêmes ? Jeudi 8 octobre à 14h.

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Marennes L’Estran Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : Swallows

What if getting older were, above all, a wonderful opportunity to laugh at our little quirks, our memories… and ourselves? Thursday, October 8, at 2 p.m.

L’événement Les hirondelles Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes