Les hirondelles Marennes Marennes-Hiers-Brouage
jeudi 8 octobre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Les hirondelles
Marennes L’Estran Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 14:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Et si vieillir était surtout une excellente occasion de rire de nos petites habitudes, de nos souvenirs… et de nous-mêmes ? Jeudi 8 octobre à 14h.
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Marennes L’Estran Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : Swallows
What if getting older were, above all, a wonderful opportunity to laugh at our little quirks, our memories… and ourselves? Thursday, October 8, at 2 p.m.
L’événement Les hirondelles Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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