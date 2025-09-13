LES HISTOIRES ANIMEES Bibliothèque Le Ribay

LES HISTOIRES ANIMEES Bibliothèque Le Ribay samedi 13 septembre 2025.

LES HISTOIRES ANIMEES

Bibliothèque 1 place de centre Le Ribay Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Histoires, chansons, comprines et jeux de doigts, pour le plaisir des enfants

Pour les petits de 0 à 6 ans

Réservation conseillée .

Bibliothèque 1 place de centre Le Ribay 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81 reseaudesbibliotheques@mayennecommunaute.fr

English :

Stories, songs, comprines and fingerplays for children’s enjoyment

German :

Geschichten, Lieder, comprines und Fingerspiele, die den Kindern Spaß machen

Italiano :

Storie, canzoni, filastrocche e giochi con le dita per il divertimento dei bambini

Espanol :

Cuentos, canciones, rimas infantiles y juegos con los dedos para disfrute de los niños

L’événement LES HISTOIRES ANIMEES Le Ribay a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Mayenne Co