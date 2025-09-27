LES HISTOIRES ANIMEES Bibliothèque Martigné-sur-Mayenne
LES HISTOIRES ANIMEES
Bibliothèque 5 Rue Vega Martigné-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Début : 2025-09-27 10:30:00
2025-09-27
Histoires, chansons, comprines et jeux de doigts, pour le plaisir des enfants
Pour les petits de 0 à 6 ans
Réservation conseillée .
Bibliothèque 5 Rue Vega Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81 reseaudesbibliotheques@mayennecommunaute.fr
English :
Stories, songs, comprines and fingerplays for children’s enjoyment
German :
Geschichten, Lieder, comprines und Fingerspiele, die den Kindern Spaß machen
Italiano :
Storie, canzoni, filastrocche e giochi con le dita per il divertimento dei bambini
Espanol :
Cuentos, canciones, rimas infantiles y juegos con los dedos para disfrute de los niños
