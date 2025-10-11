LES HISTOIRES ANIMEES Rue de l’école Saint-Georges-Buttavent

LES HISTOIRES ANIMEES

Rue de l’école Bibliothèque Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Début : 2025-10-11 10:30:00

Séance lecture jeune public

Histoires, chansons, comptines et jeux de doigts, pour le plaisir des petits de 0 à 6 ans et de leur famille.

Réservation conseillée .

Rue de l’école Bibliothèque Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81

