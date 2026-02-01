Les histoires d’amour finissent mal… Rdv à l’Office de Tourisme Nîmes
Rdv à l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes Gard
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Les étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, enfants de 11 à 16 ans, les habitants de Nîmes pour les visites de Nîmes.
Début : 2026-02-14 14:30:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Sincère, éphémère, intéressé, passionné…
Rdv à l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com
Sincere, ephemeral, interested, passionate?
