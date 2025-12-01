Les histoires d’Anne Vacances de Noël Place Gouyon Matignon

Les histoires d’Anne Vacances de Noël

Place Gouyon Bibliothèque Matignon Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2025-12-20 11:30:00

2025-12-20

Anne viendra lire et conter des histoires pour bien commencer les vacances retrouvez-la chaque premier samedi des vacances !

A partir de 4 ans, inscription conseillée .

Place Gouyon Bibliothèque Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 14 28

