Les histoires d’Anne Vacances d’hiver Place Gouyon Matignon
Les histoires d’Anne Vacances d’hiver Place Gouyon Matignon samedi 14 février 2026.
Les histoires d’Anne Vacances d’hiver
Place Gouyon Bibliothèque Matignon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-02-14 11:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Venez commencer les vacances du bon pied avec Anne et ses histoires !
Anne viendra lire et conter des histoires pour bien commencer les vacances retrouvez-la chaque premier samedi des vacances !
A partir de 4 ans, inscription conseillée .
Place Gouyon Bibliothèque Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 14 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les histoires d’Anne Vacances d’hiver Matignon a été mis à jour le 2026-02-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme