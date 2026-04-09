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« Les histoires de Bidouille » de MAI – l’heure du conte des 4 ans et + Bibliothèque Benoîte Groult Paris

« Les histoires de Bidouille » de MAI – l’heure du conte des 4 ans et + Bibliothèque Benoîte Groult Paris

« Les histoires de Bidouille » de MAI – l’heure du conte des 4 ans et + Bibliothèque Benoîte Groult Paris samedi 9 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Benoîte Groult

Adresse : 25 Rue du Commandant René Mouchotte

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : <p>Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr</p>

Bidouille, c’est notre petite mascotte orange, qui adore lire des histoires.

Avec ses bibliothécaires, Bidouille vous propose un temps de lectures,
de chansons et de jeux de doigts ! Venez découvrir des albums et des kamishibaïs parmi nos nouveautés ou (re)découvrir nos coups de cœur d’hier, d’aujourd’hui et de toujours.

Chaque 2ème samedi du mois, à 17h.

Notez dès à présent la date du RDV suivant : samedi 13 juin

Et pour les petites sœurs et les petits frères (de 0 à 3 ans), Bidouille raconte
aussi des PETITES histoires le matin même, de 10h30 à 11h.

Retrouvez tous nos évènements sur réservation

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Et si on écoutait des histoires ?
Chaque 2ème samedi du mois, à 17h, Bidouille et ses bibliothécaires lisent une sélection d’albums pour les enfants à partir de 4 ans.
Venez découvrir ou vous régaler à nouveau des trésors de la littérature jeunesse.
Le samedi 09 mai 2026
de 17h00 à 17h40
gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T20:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T20:40:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T17:00:00+02:00_2026-05-09T17:40:00+02:00

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte  75014 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr


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