« Les histoires de Bidouille » de MAI – l’heure du conte des 4 ans et + Bibliothèque Benoîte Groult Paris
« Les histoires de Bidouille » de MAI – l’heure du conte des 4 ans et + Bibliothèque Benoîte Groult Paris samedi 9 mai 2026.
Bidouille, c’est notre petite mascotte orange, qui adore lire des histoires.
Avec ses bibliothécaires, Bidouille vous propose un temps de lectures,
de chansons et de jeux de doigts ! Venez découvrir des albums et des kamishibaïs parmi nos nouveautés ou (re)découvrir nos coups de cœur d’hier, d’aujourd’hui et de toujours.
Chaque 2ème samedi du mois, à 17h.
Notez dès à présent la date du RDV suivant : samedi 13 juin
Et pour les petites sœurs et les petits frères (de 0 à 3 ans), Bidouille raconte
aussi des PETITES histoires le matin même, de 10h30 à 11h.
Retrouvez tous nos évènements sur réservation
Réservez vos places en ligne pour toutes nos animations sur inscription
Et si on écoutait des histoires ?
Chaque 2ème samedi du mois, à 17h, Bidouille et ses bibliothécaires lisent une sélection d’albums pour les enfants à partir de 4 ans.
Venez découvrir ou vous régaler à nouveau des trésors de la littérature jeunesse.
Le samedi 09 mai 2026
de 17h00 à 17h40
gratuit
Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr
Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T20:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T20:40:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T17:00:00+02:00_2026-05-09T17:40:00+02:00
Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Benoîte Groult et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris 9 avril 2026
- Garay, Salzard & Dorado Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS 9 avril 2026
- Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris 9 avril 2026