« Les histoires de Bidouille » – l’heure du conte des 4 ans et + Bibliothèque Benoîte Groult Paris

« Les histoires de Bidouille » – l’heure du conte des 4 ans et + Bibliothèque Benoîte Groult Paris samedi 13 septembre 2025.

Bidouille, c’est notre petite mascotte orange, qui adore lire des histoires.

Avec ses bibliothécaires, Bidouille vous propose un temps de lectures, de chansons et de jeux de doigts ! Venez découvrir des albums et des kamishibaïs parmi nos nouveautés ou (re)découvrir nos coups de cœur d’hier, d’aujourd’hui et de toujours.

Chaque 2ème samedi du mois, à 17h. Inscrivez-vous à la séance de ce mois-ci sur notre page billetweb.

Notez dès à présent la date du RDV suivant : samedi 11 octobre.

A partir de la rentrée de septembre 2025, les heures du conte des grands auront lieu le samedi ! Réservation conseillée – nombre de places limité



Et pour les petites sœurs et les petits frères (de 0 à 3 ans), Bidouille raconte

aussi des PETITES histoires le matin même, de 10h30 à 11h.



Et si on écoutait des histoires ?

Chaque 2ème samedi du mois, à 17h, Bidouille et ses bibliothécaires lisent une sélection d’albums pour les enfants à partir de 4 ans.

Venez découvrir ou vous régaler à nouveau des trésors de la littérature jeunesse.

Le samedi 13 septembre 2025

de 17h00 à 17h40

gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr

Public enfants. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-13T20:00:00+02:00

fin : 2025-09-13T20:40:00+02:00

Date(s) : 2025-09-13T17:00:00+02:00_2025-09-13T17:40:00+02:00

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr