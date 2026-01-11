« Les histoires de Bidouille » – l’heure du conte des 4 ans et + de AVRIL Bibliothèque Benoîte Groult Paris

Bidouille, c’est notre petite mascotte orange, qui adore lire des histoires.

Avec ses bibliothécaires, Bidouille vous propose un temps de lectures,

de chansons et de jeux de doigts ! Venez découvrir des albums et des kamishibaïs parmi nos nouveautés ou (re)découvrir nos coups de cœur d’hier, d’aujourd’hui et de toujours.

Chaque 2ème samedi du mois, à 17h.

Notez dès à présent la date du RDV suivant : samedi 9 mai.

Et pour les petites sœurs et les petits frères (de 0 à 3 ans), Bidouille raconte

aussi des PETITES histoires le matin même, de 10h30 à 11h.

Et si on écoutait des histoires ?

Chaque 2ème samedi du mois, à 17h, Bidouille et ses bibliothécaires lisent une sélection d’albums pour les enfants à partir de 4 ans.

Venez découvrir ou vous régaler à nouveau des trésors de la littérature jeunesse.

Le samedi 11 avril 2026

de 17h00 à 17h40

gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 8 ans.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr



