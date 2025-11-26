Les histoires de Capucine Médiathèque de Fontbouillant Montluçon

Les histoires de Capucine

Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier

Début : 2025-11-26 15:00:00

fin : 2025-11-26

2025-11-26

Cette animation est dédiée aux plus jeunes et plus précisément pour les 4-7 ans.

English :

This animation is dedicated to the youngest and more precisely for the 4-7 years old.

German :

Diese Animation ist den Jüngsten gewidmet, genauer gesagt den 4- bis 7-Jährigen.

Italiano :

Questa animazione è dedicata ai più piccoli e più precisamente ai 4-7 anni.

Espanol :

Esta animación está dedicada a los más pequeños y más concretamente para los 4-7 años.

