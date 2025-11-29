Les histoires de Capucine Médiathèque Boris-Vian Montluçon

Les histoires de Capucine

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon

2025-11-29 11:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Cette animation est dédiée aux plus jeunes et plus précisément pour les 4-7 ans.

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

English :

This animation is dedicated to the youngest and more precisely for the 4-7 years old.

German :

Diese Animation ist den Jüngsten gewidmet, genauer gesagt den 4- bis 7-Jährigen.

Italiano :

Questa animazione è dedicata ai più piccoli e più precisamente ai 4-7 anni.

Espanol :

Esta animación está dedicada a los más pequeños y más concretamente para los 4-7 años.

