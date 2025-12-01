Les Histoires de Capucine Espace Boris Vian Montluçon
Les Histoires de Capucine
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Des histoires, des contes animés autour du livre pour rêver, grandir et s’émerveiller.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
Stories and animated tales around books to dream, grow and marvel.
