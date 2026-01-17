Les Histoires de Capucine Espace Boris Vian Montluçon
Les Histoires de Capucine Espace Boris Vian Montluçon samedi 28 mars 2026.
Les Histoires de Capucine
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 11:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-30
Des histoires, des contes animés autour du livre pour rêver, grandir et s’émerveiller.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
Stories and animated tales around books to dream, grow and marvel.
