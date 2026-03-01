Les Histoires de Capucine Médiathèque de Fontbouillant Montluçon
Les Histoires de Capucine Médiathèque de Fontbouillant Montluçon mercredi 25 mars 2026.
Les Histoires de Capucine
Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Émile Mairal Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 15:00:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25 2026-04-22 2026-05-27
Des histoires, des contes animés autour du livre pour rêver, grandir et s’émerveiller.
.
Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Émile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stories and animated tales around books to dream, grow and marvel.
L’événement Les Histoires de Capucine Montluçon a été mis à jour le 2026-03-03 par Montluçon Tourisme