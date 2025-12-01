Les histoires de Capucine Soirée Espace Boris Vian Montluçon
Les histoires de Capucine Soirée Espace Boris Vian Montluçon mardi 16 décembre 2025.
Les histoires de Capucine Soirée
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 18:00:00
fin : 2025-12-16
Date(s) :
2025-12-16
Des histoires, des contes animés autour du livre pour rêver, grandir et s’émerveiller.
.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
Stories and animated tales around books to dream, grow and marvel.
L’événement Les histoires de Capucine Soirée Montluçon a été mis à jour le 2025-12-02 par Montluçon Tourisme