Les histoires de Domido Médiathèque Louise Michel Allonnes samedi 11 octobre 2025.

Médiathèque Louise Michel 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes Sarthe

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

2025-10-11

Histoires lues par Domido

Histoires lues par Domido pour les enfants âgés de 4 et plus. Entrée libre. .

Médiathèque Louise Michel 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 52 07

