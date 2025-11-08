Les histoires de Domido Médiathèque Louise Michel Allonnes

Les histoires de Domido Médiathèque Louise Michel Allonnes samedi 8 novembre 2025.

Médiathèque Louise Michel 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes Sarthe

Début : 2025-11-08 11:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

2025-11-08

Histoires lues par Domido pour les enfants. A partir de 4 ans. Entrée libre. .

Médiathèque Louise Michel 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 52 07

English :

Stories read by Domido for children. Ages 4 and up

German :

Von Domido vorgelesene Geschichten für Kinder. Ab 4 Jahren

Italiano :

Storie lette da Domido per i bambini. Da 4 anni

Espanol :

Cuentos leídos por Domido para niños. A partir de 4 años

