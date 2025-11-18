Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les histoires de la Constellation Médiathèque de Chevillon Chevillon mercredi 10 décembre 2025.

Les histoires de la Constellation Mercredi 10 décembre, 14h30 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-10T14:30:00 – 2025-12-10T16:00:00
Fin : 2025-12-10T14:30:00 – 2025-12-10T16:00:00

Au programme des histoires et des tapis de contes

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70
