Les Histoires de la Constellation Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

Les Histoires de la Constellation Mercredi 19 novembre, 14h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T14:30:00+01:00 – 2025-11-19T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T14:30:00+01:00 – 2025-11-19T16:00:00+01:00

Suivons ce fil qui nous unis les uns aux autres. Ce fil qui se tricote et se détricote.

Moment de lectures suivi d’un atelier pour créer de jolis tableaux avec de la laine.

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Fil après fil Lecture Atelier créatif