Les Histoires de la Constellation Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

Les Histoires de la Constellation Mercredi 17 décembre, 14h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-17T14:30:00 – 2025-12-17T16:00:00

Fin : 2025-12-17T14:30:00 – 2025-12-17T16:00:00

L’hiver approche ! Préparons-nous pour ce grand froid.

Moment de lectures suivi d’un atelier pour réaliser des couronnes d’hiver.

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Au cœur de l’hiver Lecture Atelier créatif