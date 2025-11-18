Les Histoires de la Constellation Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-17T14:30:00 – 2025-12-17T16:00:00
L’hiver approche ! Préparons-nous pour ce grand froid.
Moment de lectures suivi d’un atelier pour réaliser des couronnes d’hiver.
Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/
Au cœur de l’hiver Lecture Atelier créatif