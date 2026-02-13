Les Histoires de la Constellation, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Les Histoires de la Constellation Mercredi 18 mars, 14h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T14:30:00+01:00 – 2026-03-18T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T14:30:00+01:00 – 2026-03-18T16:00:00+01:00

Envolons-nous pour le pays du Soleil Levant, découvrir sa culture, ses légendes, ses paysages…

Un moment de lectures suivi d’un atelier pour réaliser de jolies créations en origami et des dessins manga.

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Voyage au Japon Lecture Atelier créatif