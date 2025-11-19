Les histoires de Lili et Mistigri Bibliothèque Missillac
Bibliothèque 27 rue du château Missillac Loire-Atlantique
Venez partager avec nos amis Lili et Mistigri, des albums, des lectures, comptines, chansons et jeux de doigts !
Pour les tout-petits de 0 à 4 ans et leurs accompagnant·e·s (parents, grands-parents, assistant·e·s-maternel·le·s)
Mercredi 19 novembre à 9h30
Renseignements
Bibliothèque de Missillac 09 61 61 18 72
bibliomissillac@cc-paysdepontchateau.fr .
Bibliothèque 27 rue du château Missillac 44780 Loire-Atlantique
