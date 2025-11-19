Les histoires de Lili et Mistigri Bibliothèque Missillac

Les histoires de Lili et Mistigri

Bibliothèque 27 rue du château Missillac Loire-Atlantique

Début : 2025-11-19 09:30:00

fin : 2025-11-19 09:30:00

Date(s) :

2025-11-19

Venez partager avec nos amis Lili et Mistigri, des albums, des lectures, comptines, chansons et jeux de doigts !

Pour les tout-petits de 0 à 4 ans et leurs accompagnant·e·s (parents, grands-parents, assistant·e·s-maternel·le·s)

Mercredi 19 novembre à 9h30

Bibliothèque intercommunale de Missillac

Renseignements

Bibliothèque de Missillac 09 61 61 18 72

bibliomissillac@cc-paysdepontchateau.fr .

Bibliothèque 27 rue du château Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

