Les histoires de Lili et Mistigri Bibliothèque Missillac

Les histoires de Lili et Mistigri

Bibliothèque 27 rue du château Missillac Loire-Atlantique

Heure du conte

Venez partager avec nos amis Lili et Mistigri, des albums, des lectures, comptines, chansons et jeux de doigts !

Pour les tout-petits de 0 à 4 ans et leurs accompagnant·e·s (parents, grands-parents, assistant·e·s-maternel·le·s)

Bibliothèque de Missillac

Mercredi 1er avril à 9h30

0-4 ans Entrée libre

Renseignements

Bibliothèque de Missillac 09 61 61 18 72

bibliomissillac@cc-paysdepontchateau.fr .

Bibliothèque 27 rue du château Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

